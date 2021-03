++ Europäische Märkte dürften etwas schwächer eröffnen ++ WASDE-Bericht zeigt voraussichtlich niedrigere Endbestände von Mais, Soja und Baumwolle ++ US-Repräsentantenhaus könnte Abstimmung über Konjunkturprogramm auf morgen verschieben ++ Die europäischen Aktienmärkte werden am Dienstag nach einem gemischten Handel an der Wall Street und in Asien etwas schwächer eröffnen. Die Rotation weg von Wachstums- und hin zu Value-Werten setzte sich fort. Während der heutige Wirtschaftskalender fast leer ist, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...