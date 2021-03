Infineon will in den kommenden Jahren etwa 1,1 bis 2,4 Milliarden Euro in seinen Standort in Dresden investieren. Das haben die beiden Standort-Geschäftsführer Thomas Morgenstern und Raik Brettschneider in einem Interview mit dem Nachrichtenportal oiger angekündigt. So stünde auch ein neues Fabrikmodul zur Debatte und neue Jobs seien geplant: In Summe soll die Belegschaft bis zum Jahresende 2021 von jetzt etwa 2800 auf 2900 Beschäftigte steigen. "Unsere Kapazitäten sind jetzt schon zu fast 100 Prozent ausgelastet", erklärt Thomas Morgenstern. Die Nachfrage für die Halbleiter aus Dresden sei groß. ...

