Die Vodafone-Funkturm-Tochter Vantage Towers will die gute Stimmung an den Aktienmärkten und die gestiegene Nachfrage nach Funkmasten für den bisher größten Börsengang des Jahres in Europa nutzen. Die Neuemission an der Frankfurter Börse soll bis zu 2,8 Milliarden Euro schwer werden, wie Vantage Towers am Dienstag mitteilte.

