Der Chemiekonzern Solvay hat am Standort Bernburg in Sachsen-Anhalt eine neue Produktionsanlage für Wasserstoffperoxid (H2O2) gestartet. Die dort produzierte Chemikalie soll vor allem den Trend zu immer mehr Elektronik abdecken. Das in Bernburg hergestellte H2O2 erreicht den Reinheitsgrad "electronic grade". Solch hochreines Wasserstoffperoxid ist eine Schlüsselchemikalie bei der Herstellung von Halbleiterchips. ...

