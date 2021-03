Athos Immobilien will, aufgrund des erfreulichen Betriebsergebnisses, für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende in Höhe von 0,80 Euro sowie eine zusätzliche Sonderdividende in Höhe von 0,60 Euro je dividendenberechtigter Aktie ausschütten. Die Bawag schüttet aus: Am 3. März 2021 habe die außerordentliche Hauptversammlung beschlossen, eine Dividende in Höhe von 0,4551 Euro je Aktie auszuschütten, welche unter österreichischem Steuerrecht als Einlagenrückzahlung klassifiziert ist, wie die Bawag mitteilt. Auf Basis der jüngsten EZB-Empfehlung vom Dezember 2020 stellt die Ausschüttung in Höhe von 40 Mio. Euro das Maximum dar, welches die Bawag Group ausschütten darf. Nach der Auszahlung von 40 Mio. Euro, sind noch 420 Mio ....

Den vollständigen Artikel lesen ...