Ort des Tages: BP Europa SE Zweigniederlassung BP Austria Headquarter. BP ist ein international tätiges Energieunternehmen mit großer Reichweite auf dem weltweiten Energiemarkt. Sie haben Niederlassungen in Europa, Nord- und Südamerika, Asien, Australien und Afrika. Mit den Produkten und Dienstleistungen der Marken BP und Castrol versorgen sie täglich Millionen von Kunden. Die BP Austria ist eine Zweigniederlassung der BP Europa SE mit Sitz in Hamburg und somit Teil des globalen Unternehmens. Die Österreicherinnen und Österreicher kennen BP Austria überwiegend von den Tankstellen, den Merkur inside Shops und ihren Wild Bean Cafes. Mit rund 160 Mitarbeitern treiben sie Österreich an: Ihr Tankstellennetz umfasst 262 Stationen, sie versorgen rund ...

