Wie in den Jahren 2014 und 2016 wurden auch im Jahr 2018 rund 90 Prozent der in Deutschland statistisch erfassten Mengen mineralischer Bauabfälle einer umweltverträglichen Verwertung zugeführt. Das ist dem neuesten von der Initiative Kreislaufwirtschaft Bau veröffentlichten Monitoring-Bericht zu entnehmen, der heute an das Bundesbauministerium übergeben wurde. Die Menge mineralischer Bauabfälle (ohne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...