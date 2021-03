VW setzt alles auf die Karte Elektromobilität. Mehr noch: Mit der neuen Strategie "Accelerate" will der niedersächsische Autobauer die Transformation zum ganzheitlichen Mobilitätsanbieter vollziehen. Die Ziele sind ambitioniert, ob sie erreicht werden können, fraglich. Irgendwann gibt es den Punkt, da gibt es kein Zurück mehr. Dieses Phänomen ist so alt wie die Menschheit. "Dass, wollt' ich nun im Waten stille stehn, Rückkehr so schwierig wär', als durch zu gehen", sagt Shakespeares Macbeth. Was ...

