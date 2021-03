The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.03.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.03.2021



ISIN Name

IE00BXC8D038 APPLEGREEN PLC EO-,01

IT0005331001 TECHEDGE S.P.A. EO 1

LU0342689832 AGIF-GL.AGRIC.TRDS CT EO

LU0803753879 BGF-ASEAN LEADERS FD A2DL

US04351G2003 ASCENA RETAIL GRP DL-,01

