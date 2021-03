"Der schlaue Klaus" soll mit Hilfe von industrieller Bilderkennung und intelligenter Bildverarbeitung Mitarbeiter bei der manuellen Montage, im Wareneingang und im Warenausgang unterstützen. In der manuellen Montage ist es direkt am Montageplatz im Einsatz und übernimmt die Mitarbeiterführung und gleichzeitige Qualitätssicherung der einzelnen Montageschritte in Echtzeit. Es leitet die Montagemitarbeiter Schritt für Schritt durch den Arbeitsprozess und prüft gleichzeitig, dass keine Fehler passieren. Die Mitarbeiter können stressärmer arbeiten und erlernen neue Montageaufgaben schnell und sicher. ...

