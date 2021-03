Derzeit gibt es einige heiße Trends an den Börsen, z.B. Elektromobilität, neue Energien oder Biotechnologie - letzteres vor allem im Hinblick auf die immer noch grassierende Corona-Pandemie. Wie wäre es also mit einem Investment, das all diese Punkte abdeckt und darüber hinaus noch ein herausragendes Wachstum verspricht?

Liebe Leserinnen und Leser,

in meiner heutigen Aktienvorstellung berichte ich Ihnen über ein Unternehmen, das zwar kein reinrassiger Hightech-Wert ist, aber wichtige Zielmärkte im Technologiesektor hat. Aber ist das klug? Schließlich rauschen doch derzeit an den Börsen ausgerechnet die Tech-Aktien ab, wie wir am NASDAQ 100 erleben (siehe Marktüberblick).

