Bern (awp/sda) - Das Berner Verkehrsunternehmen BLS will sich im Strafverfahren um mutmasslich illegal deponiertes Material auf dem Steinbruch von Mitholz BE als Privatklägerin konstituieren. Die BLS hat bei der Staatsanwaltschaft Berner Oberland ein entsprechendes Gesuch eingereicht. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, ...

