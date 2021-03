Wo sind die Wachstumsregionen in Europa? Und welche Verpackungen mit welchen Materialien werden künftig verstärkt nachgefragt? Das sind die Fragen, auf die B?+?P Consultants aus Berlin in diesem Report Antworten gibt. In dieser Ausgabe steht der Kosmetik- und Körperpflegemarkt im Fokus.Das Segment Damenhygiene teilt sich in fünf Produktgruppen auf: Damenbinden, Slipeinlagen, Tampons, Einwegrasierer und Klingen, Reinigungsmittel und Sprays. Den größten Mengenanteil in Europa haben Damenbinden mit 45 %, diese beanspruchen auch 43 % des Wertes. Der dominierende Packstoff mit 58 % ist flexibler Kunststoff, ...

