LONDON (ots) - CSG® (https://u.newsdirect.com/StWfclnSyievMVT-yPOtPw9nlJQUFFvp65eXl-slF6dn6iXn5yrnWRamMuSllhdnlCYBAgAA__8v7Vr4Q_4tB19tCHUd8wzN7TvxRhF1CzQo8wvqg)(NASDAQ: CSGS) gab heute die Verlängerung des mehrjährigen Vertrags mit Telenor Global Services bekannt. Im Rahmen der erweiterten Zusammenarbeit wird CSG seine innovative, cloudbasierte Digital Wholesale Solution Suite einsetzen, um die Abläufe bei Telenor zu vereinfachen und zu rationalisieren."Um das Kundenerlebnis zu verbessern und im Sinne eines effizienteren Geschäftsmodells, ist es unser Ziel, noch in diesem Jahr vollständig cloudbasiert zu werden", erläutert Tone Snellingen, Chief Sales Officer von Telenor Global Services. "Mit der Digital Wholesale Solution Suite von CSG können wir die Qualität, Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit für unsere Kunden erhöhen und gleichzeitig durch Entwicklungs- und Prozessverbesserungen die Effizienz steigern. Die Zusammenarbeit mit CSG wird nicht nur dazu beitragen, unsere digitale Transformation zu beschleunigen, sondern auch die Cloud zu nutzen, um die Komplexität zu reduzieren und unseren Netzwerkbetrieb zu vereinfachen."CSG verlagert das On-Premise-Netzwerk von Telenor im Bereich Wholesale in ein cloudbasiertes SaaS-System. Das optimiert das Routing des Betreibers, ermöglicht eine praktische Kontrolle, erhöht die Transparenz im Intercarrier-Geschäft und senkt die Investitions- und Betriebskosten. Außerdem trägt die Digital Wholesale Solution von CSG dazu bei:- die Effizienz zu steigern und neue Funktionalitäten einzuführen: Über den Weg einer einzigen Anlaufstelle kann sich Telenor auf sein Trading-Geschäft und die Weiterleitung des Datenverkehrs konzentrieren und gleichzeitig die Effizienz steigern und neue Funktionen bereitstellen.- den Umsatz zu steigern: Sie bietet volle Unterstützung für ursprungsbezogenes Routing und optimierte Funktionen in der Netzbereitstellung. Damit ist Telenor in der Lage, seine Kostenbasis im Griff zu behalten, den Umsatz zu steigern und Nummernpläne schnell zu aktualisieren.- das Kundenerlebnis zu verbessern: CSG wird Telenor dabei unterstützen, maßgeschneiderte Kundenprodukte zu entwickeln und im Hinblick auf individuelles Routing und Preisgestaltung schnell auf Kundenwünsche eingehen zu können."Telenor will seine führende Position in der Branche weiter ausbauen und wir freuen uns, das Unternehmen mit unserer Expertise im digitalen Großhandel bei der Automatisierung seiner Geschäftsprozesse, beim Risikomanagement und der Kostenkontrolle unterstützen zu dürfen", erklärt James Kirby, der das EMEA-Geschäft bei CSG leitet. "Wir freuen uns, unsere 15-jährige Geschäftsbeziehung mit Telenor zu vertiefen, indem wir diese kritischen Transformationsschritte ermöglichen und dem Unternehmen dabei helfen, sein Wholesale-Geschäft in die Cloud zu verlagern und damit zukunftsfähig zu werden."CSG ist ein führendes Unternehmen im globalen Kommunikationsmarkt und stellt seit Jahren erfolgreich innovative digitale Wholesale-Lösungen in Bereichen wie Trading, Routing, QoS Assurance und Intercarrier Billing und Settlement bereit. Das Unternehmen bedient mehr als 300 Betreiber und Diensteanbieter weltweit, darunter über die Hälfte der Unternehmen im ITW Global Leaders' Forum.# # #Über CSGSeit mehr als 35 Jahren vereinfacht CSG komplexe Geschäftsabläufe und bietet innovative Lösungen an, die Unternehmen dabei helfen, Kunden zu akquirieren, zu monetarisieren, anzusprechen und zu binden. CSG ist in mehr als 120 Ländern weltweit tätig und verwaltet jährlich Milliarden von kritischen Kundeninteraktionen. Die preisgekrönte Software- und Service-Suite von CSG ermöglicht es Unternehmen in Dutzenden von Branchen, größte geschäftliche Herausforderungen erfolgreich zu meistern und sich in einem Markt, der ständig im Wandel ist, zu behaupten. CSG ist ein vertrauenswürdiger Anbieter für digitale Innovationen und arbeitet mit Hunderten von führenden globalen Marken zusammen, darunter Airtel Africa, América Móvil, AT&T, Charter Communications, Comcast, DISH, Formel 1, Hutchison 3 Indonesia, Inmarsat, Mastercard, Maximus, Mediacom, Microsoft, Mobily, MTN, New Leaf Service Contracts, State of California, TalkTalk und Telstra. Mehr über uns erfahren Sie auf unserer Website unter csgi (https://u.newsdirect.com/StWfclnSyievMVT-yPOtPw9nlJQUFFvp65eXl-slF6dn6iXn5yqnFpUlM-SllhdnlCYBAgAA__8fAZPckazMX3ZTR3QwyjrEPyFdrkEdU-7Eso8kQ).com (https://u.newsdirect.com/StWfclnSyievMVT-yPOtPw9nlJQUFFvp65eXl-slF6dn6iXn5yqnFpUlM-SllhdnlCYBAgAA__8fAZPckazMX3ZTR3QwyjrEPyFdrkEdU-7Eso8kQ)und auf LinkedIn (https://u.newsdirect.com/StWfclnSyievMVT-yPOtPw9nlJQUFFvp65eXl-vlZOZlp6Zk5ukl5-fqJ-fnFiTmVeonF6fr6udWwrgMeanlxRmlSYAAAAD__wzK5mfVzOGfsVp7FldJd5Xtgt7bW9WfjwgBobUg)und Twitter (https://u.newsdirect.com/StWfclnSyievMVT-yPOtPw9nlJQUFFvp65eUZ5aUpBbpJefn6icXp8dnMuSllhdnlCYBAgAA__8IO-3pahVgpjm6Od9541S_IUI3R6Ys5_zcq9rQQ).Copyright © 2021 CSG Systems International, Inc. und/oder seine verbundenen Unternehmen ("CSG"). Alle Rechte vorbehalten. CSG® ist ein eingetragenes Warenzeichen von CSG Systems International, Inc. Alle Marken, Dienstleistungsmarken und/oder Produktnamen Dritter, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und alle Rechte daran sind vorbehalten.Über TelenorDie Telenor-Gruppe verbindet ihre 182 Millionen Kunden in allem, was wichtig ist. Die Welt zu verbinden, ist seit mehr als 160 Jahren das Hauptanliegen von Telenor. Derzeit sind wir in ganz Skandinavien und in Asien vertreten. Wir sehen uns als Unternehmen verpflichtet, verantwortungsvoll zu handeln. Unser Ziel und unsere Motivation ist es, die Gesellschaft und Gemeinschaften zu stärken.Telenor Global Services ist der internationale Kommunikationsanbieter der Telenor Gruppe, der Länder miteinander verbindet und seinen Kunden durch Qualitätsmanagement weltweit eine globale Reichweite bietet. Wir liefern hochwertige Interconnect-Lösungen in den Bereichen Voice, Roaming und Messaging, die Ihnen die Welt zu Füßen legen, wo immer Sie sich befinden. 