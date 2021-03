Momentan hat man es als "einer, der schon sehr lange dabei ist" nicht leicht. Man wird viel gefragt, meist mit "soll ich kaufen?". Nun, man weiss, wie schwierig das ist. Ich würde in vielen Bereichen zu "langfristig eher nein" tendieren, sag das aber nicht laut. Spannendes ist vom Behavioural Finance-Team von Oxford Risk gekommen: Das aktuelle Wirtschafts-, Steuer- und Börsenumfeld sowie der jüngste Aufwärtstrend von Krypto-Assets und des Einzelhandels habe nämlich eine Situation geschaffen, in der das Risiko emotionaler Investitionen einen neuen Höhepunkt erreicht hat. Man schätzt, dass Anleger durch emotionale Investitionen auf lange Sicht durchschnittlich rund 3 % Renditeverluste pro Jahr erleiden werden. In der aktuellen Krise gehen sie jedoch von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...