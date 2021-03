Ein zyklisch-saisonaler Trade im T-Bond steht nunmehr auf der Agenda. Ab dem 10.03. wird hier Long gehandelt mit einem Zeithorizont von 14 Handelstagen. Dieser Trade hatte in den letzten 14 Jahren eine enorme Trefferquote, und verzeichnete lediglich in den ersten Jahren des Jahrtausends eine Schwächephase. Was genau dahinter steckt, und mit welchem Produkt ich den Trade mache, zeige ich in diesem Video: Zum Video -- BULLISH | Was sieht gut aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...