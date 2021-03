Mitsubishi wird künftig OEM-Modelle von Renault unter der Marke Mitsubishi für ausgewählte Märkte in Europa vertreiben. 2023 soll der Verkauf zweier in den Werken der Groupe Renault produzierter Schwestermodelle erfolgen. Für ausgewählte Hauptmärkte in Europa wird Mitsubishi ab 2023 zwei in den Werken der Renault Groupe produzierte Schwestermodelle verkaufen, die zwar auf der gleichen Plattform basieren, die aber die DNA der Marke Mitsubishi widerspiegeln, teilt die Groupe Renault mit. Weiter heißt ...

