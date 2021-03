Die aktuell längste Serie: GameStop mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 124.23%) - die längste Serie dieses Jahr: Stratasys 11 Tage (Performance: 67.08%). Tagesgewinner war am Mittwoch Klondike Gold mit 9,02% auf 0,13 (775% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 8,13%) vor Ibu-Tec mit 8,47% auf 41,00 (355% Vol.; 1W 0,49%) und GameStop mit 7,33% auf 265,00 (338% Vol.; 1W 113,40%). Die Tagesverlierer: Signature AG mit -40,00% auf 0,60 (100% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -40,00%), SLM Solutions mit -8,21% auf 16,54 (117% Vol.; 1W -3,73%), Home24 mit -5,43% auf 16,70 (105% Vol.; 1W 3,42%)Die höchsten Tagesumsätze hatten GameStop (37932,4 Mio.), Palantir (5109,03) und Snowflake (3576,03). Umsatzausreisser nach oben ...

