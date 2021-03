Die aktuell längste Serie: Zumtobel mit 8 Tagen Plus in Folge (Performance: 12.29%) - die längste Serie dieses Jahr: Baidu 11 Tage (Performance: 38.80%). Tagesgewinner war am Mittwoch GoPro mit 12,30% auf 9,31 (187% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 9,92%) vor Volkswagen mit 10,90% auf 244,20 (348% Vol.; 1W 17,18%) und Polytec Group mit 7,72% auf 9,49 (211% Vol.; 1W 7,35%). Die Tagesverlierer: K+S mit -9,39% auf 9,05 (242% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -6,54%), NetEase mit -4,50% auf 105,70 (94% Vol.; 1W -1,43%), JinkoSolar mit -4,22% auf 44,52 (63% Vol.; 1W -3,22%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Alibaba Group Holding (4916,17 Mio.), Berkshire Hathaway (4723,15) und Pinterest (1973,1). Umsatzausreisser nach oben ...

