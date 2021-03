Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt dürften sich die Kurse am Donnerstag zunächst seitwärts bewegen. Die Vorgaben aus Übersee sind dabei überwiegend freundlich. An der Wall Street war der Standardwerteindex Dow Jones zur Wochenmitte den dritten Handelstag in Folge auf ein Rekordhoch geklettert und auch in Asien ziehen ...

