Die Lenzing Gruppe hat im von Corona beeinflussten Jahr 2020 Umsatzerlöse in Höhe von 1,63 Mrd. Euro erreicht, was einem Minus von 22,4 Prozent zum Vorjahr bedeutet. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) verringerte sich um 39,9 Prozent auf 196,6 Mio. Euro, der Jahresfehlbetrag lag bei minus 10,6 Mio. (nach 114,9 Mio. Euro 2019). CEO Stefan Doboczky: "Strategisch sind wir weiterhin voll auf Kurs und die Umsetzung der Schlüsselprojekte in Brasilien und Thailand verläuft unverändert nach Plan. Mit unseren Unternehmensprioritäten verfolgen wir konsequent ein großes Ziel, nämlich eine CO2- emissionsfreie Zukunft zu verwirklichen", so Doboczky. Zu den Vorkommnissen rund um Hygiene Austria betont Lenzing erneut: "Die Ereignisse im März 2021 haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...