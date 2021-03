C-Quadrat-Gründer Alexander Schütz legt sein Aufsichtsrats-Mandat bei der Deutschen Bank nieder. "Ich habe mich dazu entschieden, den Aufsichtsrat der Deutschen Bank zur nächsten Hauptversammlung zu verlassen. Es hat mir viel Spaß gemacht, die Zeit des Turnarounds der Deutschen Bank aktiv zu begleiten und das Managementteam neu mit auszurichten," teilt er mit. Es wurde öffentlich, dass Schütz im Februar 2019 in einer persönlichen Mail an Wirecard-CEO Braun geschrieben hatte, Wirecard solle die "Financial Times" wegen ihrer kritischen Berichte "fertigmachen".

