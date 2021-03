Cleen Energy führt, wie schon berichtet, eine Kapitalerhöhung durch. Es sollen bis zu 200.000 Stück junge Aktien zu einem Bezugspreis von 4,0 Euro pro Aktie ausgegeben werden, das Bezugsrecht liegt bei 18:1. Wie die Gesellschaft nun mitteilt, wird die Bezugsfrist für die Jungen Aktien vom 15. März bis zum 29. März 2021 laufen. Die Bezugsrechte werden den bestehenden Aktionären am 15. März 2021 gemäß Depotstand vom 10. März 2021 eingebucht, wie es heißt. Vom 11. März 2021 an werden die alten Aktien "ex Bezugsrecht" gehandelt. Die Gesellschaft beantragt keinen Bezugsrechtshandel an der Wiener Börse. Valutatag ist voraussichtlich der 07. April 2021.

Den vollständigen Artikel lesen ...