Um 12:01 liegt der ATX TR mit +0.03 Prozent im Plus bei 6167 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Polytec Group mit +4.00% auf 9.87 Euro, dahinter Addiko Bank mit +2.57% auf 12.76 Euro und Verbund mit +1.63% auf 65.3 Euro. Zum Vergleich der DAX: 14544 (+0.02%, Ultimo 2020: 13719). Gestern gab es die erste Tagesabweichung des ATX TR zum ATX, seitdem wir den ATX TR in Vorrang gegeben haben.Das sagte unser Robot gestern zum ATX TR: "Der ATX TR gewann am Mittwoch 0,08% auf 6164,85 Punkte. Year-to-date liegt der ATX TR nun 12,78% im Plus. Es gab bisher 32 Gewinntage und 16 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 0%, vom Low ist man 12,78% entfernt. Der statistisch beste Wochentag 2021 ist der Montag mit 0,7%, der schwächste ist der Freitag mit -0,46%."ATX TR ( ...

