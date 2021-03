Für die Analysten von Raiffeisen Research lag Lenzing in 2020 operativ im Rahmen der Erwartungen und zeigte ein Abflachen der Ergebnisrückgänge. Für das Jahr 2021 geht das Management von einem Betriebsergebnis auf Vorkrisenniveau aus, da sich die Fasermärkte in den letzten Monaten stark erholt hatten. "In Anbetracht der gewohnt konservativen Haltung des Managements, der im Quartalsvergleich um 50 Prozent gestiegenen Viskosepreise und einer deutlichen Erholung der Spezialfasern würden wir sogar ein gewisses Aufwärtsrisiko zu dieser Prognose sehen, wenn die starken Fundamentaldaten anhalten", so die Analysten. Sie bewerten die Ergebnisse und auch den Ausblick für 2021 als neutral. Die hervorragenden Fundamentaldaten würden derzeit vom ...

