EZB heute: Die Prognosen werden wahrscheinlich das aktuelle Stimulierungsprogramm mit einer vorsichtigen Sichtweise rechtfertigen, die keinen nachhaltigen Anstieg in der Inflation vorsieht. Die Prognosen der EZB gehen davon aus, dass der Anstieg der Verbraucherpreise zu Beginn des Jahres nur vorübergehend ist und die Inflation 2021, aber nicht in den Folgejahren ansteigen wird. Das bedeutet, dass die Korrekturen gegenüber den Dezemberprognosen minimal ausfallen könnten, was aber Spielraum für Überraschungen nach oben lässt. Auch in den USA hat die Inflation im Februar erwartungsgemäß angezogen. Die auf Jahressicht gemessene Inflationsrate stieg von 1,4 Prozent im Vormonat auf 1,7 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington ...

