Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich auch zum Wochenschluss in einer engen Spanne leicht im Minus. Damit knüpft er an die Vortagestendenz an. Auf Wochensicht steht für den SMI aber dennoch ein Plus von annähernd 2,5 Prozent zu Buche. Nach einem starken Wochenstart waren die letzten zwei Handelstage durch ...

