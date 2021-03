Um 12:23 liegt der ATX TR mit -0.10 Prozent im Minus bei 6186 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Porr mit +1.78% auf 15.47 Euro, dahinter Lenzing mit +1.47% auf 110.2 Euro und UBM mit +1.34% auf 37.9 Euro. Zum Vergleich der DAX: 14473 (-0.67%, Ultimo 2020: 13719). Gestern hab ich an dieser Stelle über Lenzing geschrieben und die Unschuldsvermutung in der Hygiene-Austria-Geschichte gebracht. Was man hört: Die Produktion von Gesichtsmasken begann im Mai 2020 und Lenzing hat im schlimmsten Fall Kredite und Investitionen in Höhe von 6,5 Mio. EUR in das Joint Venture, die verloren gehen würden, wenn das Geschäft geschlossen würde. An der Sache mit der "Nachrede" wurde m.E. nach gut gearbeitet.Lenzing ( Akt. Indikation: 110,40 /111,20, ...

