Das sah doch in den vergangenen Tagen schonmal besser aus bei der Aktie des Impfstoffherstellers BioNTech. Man muss wieder etwas deftigere Einbußen in Kauf nehmen und kann den Aufschwung nicht weiter am Leben halten. Ist das nur ein kurzes Zwischentief oder hat die Aktie ihren neuen Höchststand erreicht? Die nächste Woche wird es zeigen!

Anlegertipp: Ein Ende des Lockdowns ist in Sicht. Bereiten Sie ihr Depot nun ideal auf diesen Moment vor! Wir haben für Sie die besten Aktien für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...