13.03.2021 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Die Addiko Bank überraschte am Mittwoch an mehreren Fronten positiv. Sowohl Gewinn 2020 als auch Dividendenvorschlag und Ausblick 2021 schlugen die Erwartungen, was der Aktie ein Kursplus von 16% am Be- richtstag bescherte. Addiko schaffte es mit einem starken Schlussquartal den Nettogewinn 2020 auf EUR 1,35 Mio. und somit ins Positive zu drehen (Vorjahreswert: EUR 35,1 Mio.), womit die Markterwartungen deutlich über- troffen werden konnten. Die Risikokosten verringerten sich gegenüber dem 1. Halbjahr deutlich angesichts der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...