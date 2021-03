Für die Mess-, Steuer- und Regelungstechnik in Anlagen mit explosionsgefährdeten Bereichen hat sich weltweit die Zündschutzart Eigensicherheit (Ex i) etabliert. Im Vergleich zu anderen Zündschutzarten ist sie zum einen konstruktiv kostengünstiger. Auf der anderen Seite erlaubt sie Wartungsarbeiten und Umbauten im laufenden Betrieb. Darüber hinaus ist der Einsatz von einfachen elektrischen Betriebsmitteln ohne spezielle Zulassung möglich. Das Schutzprinzip der Zündschutzart Ex i basiert auf der Begrenzung der in den explosionsgefährdeten Bereich geleiteten und der dort speicherbaren Energie. Die ...

