Siemens hat den Verkauf des Antriebsspezialisten Flender an die amerikanische Carlyle-Gruppe abgeschlossen. Das Unternehmen wechselt für über 2 Mrd. Euro den Besitzer. Im Oktober 2020 hatte Siemens den geplanten Verkauf des Spezialisten für mechanische und elektrische Antriebssysteme an Carlyle bekannt gegeben. Nach Erhalt der notwendigen Freigaben durch die zuständigen Behörden konnte die Transaktion jetzt abgeschlossen werden. Durch den Verkauf von Flender hat die Siemens AG wie bereits angekündigt einen Abgangsgewinn in Höhe eines mittleren dreistelligen Millionenbetrags realisiert. "Der Verkauf ...

