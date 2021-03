Bern (awp/sda) - Die SBB sind im Pandemiejahr 2020 rekordtief in die roten Zahlen gefahren. Die Nachfrage brach um einen Drittel ein. In der Bilanz schlägt sich das mit einem Verlust von 617 Millionen Franken nieder. Seit Frühling 2020 spart der Bundesbetrieb.So herrscht in der Verwaltung ein Anstellungsstopp, wie die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...