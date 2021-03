Die bank99, die Bank der Österreichischen Post, zählt ein Jahr nach Start über 70.000 KundInnen. "Wir sind nicht trotz, sondern wegen der Covid-19-Krise gestartet. Da wir unsere KundInnen in der Krise nicht allein lassen, sondern durchgehend mit Finanzdienstleistungen versorgen wollten", so Florian Dangl, Vorstand Markt der bank99. Während man mit einem schmalen, aber umfassenden Angebot von Giro- und Sparkonten, Debitkarten, Kreditkarten und Zahlungsverkehr startete, kamen im Laufe des Jahres zusätzliche Kontotypen, wie das helferkonto99 für Mitglieder systemrelevanter Organisationen oder das bildungskonto99 für alle in Aus- oder Weiterbildung hinzu. Darüber hinaus bietet die bank99 nun Bausparer, Bauspardarlehen und Versicherungen an ....

Den vollständigen Artikel lesen ...