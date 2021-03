Der Wohnimmobilienkonzern Grand City Properties (GCP) zeigt sich aufgrund einer starken Nachfrage nach Wohnungen für das laufende Jahr zuversichtlich. Das operative Ergebnis (FFO 1) soll 2021 auf 183 bis 192 Millionen Euro steigen, wie das im MDax +0,27% notierte Unternehmen am Montag in Luxemburg mitteilte. In der Prognose sind Perpetual-Papiere mit eingerechnet: Das sind sogenannte ewige Anleihen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...