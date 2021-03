Industrietaugliche Flash-Speicher bilden einen eigenen Markt. Während Consumer oder Enterprise SSDs in gut belüfteten Systemen verbaut sind, deren Anbieter mit den extrem kurzen Produktlebenszeiten bei Speichermedien gut zurechtkommen, stellten Industrieanwendungen höhere Anforderungen. Da wäre das deutlich größere Temperaturspektrum und die Toleranz gegenüber Umweltbedingungen, in der Boot- und Speichermedien in Maschinen oder Anlagen ihren Dienst tun müssen, zu nennen. Auch müssen Hersteller industrielle Speicher deutlich länger unverändert anbieten, um sich den langen Lebenszyklen der Maschinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...