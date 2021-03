Die Analysten von SRC Research halten das Angebot der Immofinanz für die S Immo zu 18,04 Euro für "viel zu gering". Die S Immo habe per 30. September 2020 einen weitaus höheren EPRA NAV je Aktie von 23,17 Euro aufzuweisen, die Analysten gehen davon aus, dass der Substanzwert des Unternehmens mit einem positiven Schlussquartal sogar eher noch über 24 Euro pro Aktie gestiegen sei. Das Unternehmen sei sehr gut durch ein herausforderndes Jahr 2020 gekommen, was sich nicht nur im guten Neunmonatsergebnis, sondern auch in der Kursentwicklung widerspiegelte, so die SRC Experten. Ihr Fazit: "Die sehr guten Nachrichten bezüglich der prominenten Erweiterung des Management Boards (Anm. Bruno Ettenauer als CEO, Herwig Teufelsdorfer als CIO) und der guten ...

