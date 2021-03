Zürich (awp) - Der Lift- und Rolltreppenbauer Schindler hat einen Grossauftrag in den USA an Land gezogen. Das innerschweizer Unternehmen liefert insgesamt 169 Anlagen für die Sanierung des Flughafens in Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Angaben zum Auftragsvolumen werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...