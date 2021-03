China ist der weltweit größte Fahrzeugmarkt. Im Jahr 2019 wurden dort über 25 Mio. Autos verkauft. Aktuell erholt sich dieser Markt ungewöhnlich schnell von der Corona-Krise: Der Absatz stieg im Juni gegenüber dem Vorjahresmonat um rund 11 Prozent auf 2,28 Mio. Fahrzeuge an. Fast alle in China verkauften Automobile werden auch dort hergestellt. Einer dieser Hersteller ist Zhejiang Geely Holding (ZGH), Hang-zhou, allgemein bekannt als Geely. Die ZGH Gruppe erzielte einen Gesamtabsatz von über 2.178 Mio. Fahrzeugen im Jahr 2019 (zum Vergleich: die Mercedes-Benz Car Group verkaufte im gleichen Zeitraum 2.385 Mio. Einheiten weltweit). Schon heute kooperieren Geely und Volvo bei der Umstellung auf elektrische Antriebe. Gleich mehrere Modelle basieren auf der gemeinsamen Plattform "Pure Electric Modular Architecture" (PMA). Diese wird laut Geely die Forschungs- und Entwicklungszeiten verkürzen und die Beschaffungskosten für Elektrofahrzeuge senken, insbesondere dann, wenn Geely alle Daten für alle Autohersteller global kostenfrei zugänglich macht. China hat mittlerweile international die strengsten Vorgaben für Fahrzeug-emissionen. Das Land der Mitte hat hier einen erheblichen Vorteil gegenüber anderen: Rund zwei Drittel der weltweiten Lithium-Ionen-Batterien werden in China hergestellt, und die EV-Produktionsstätten des Landes befinden sich in der Nähe der Quelle dieser Komponenten. Zhejiang Yinlun Machinery (Yinlun), Zhejiang, gehört zu den lokal ansässigen Firmen. Abnehmer sind Global Player wie Daimler, Cummins, Caterpillar und Ford. Eine Kooperation aus dem Jahr 2018 macht Yinlun zu einem der Hauptlieferanten für Elektrofahrzeuge von Geely. Im selben Jahr fanden auch die Angebotsanfragen für das hier vorgestellte Kühlmittelsteuerventil statt, wobei auch das PA9T Materialportfolio von Kuraray in Betracht gezogen wurde.

Effizientes Thermomanagement

Insbesondere bei E-Fahrzeugen kommt dem Thermomanagement eine Sonderstellung zu.

