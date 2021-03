Zürich (awp) - Die Tecan-Aktie ist am Dienstag nach Vorlage der Jahreszahlen 2020 fester in den Handel gestartet. Der Laborausrüster hat von der Corona-Pandemie befeuert Umsatz und Ergebnis kräftig gesteigert und sitzt auf gut gefüllten Auftragsbüchern.Gegen 09.25 Uhr rücken Tecan an der Börse um 4,1 Prozent auf 386,80 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...