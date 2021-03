RN Laboratories siedelt sich im Chemiekomplex Getec-Park Swiss in Muttenz an. Dort plant das indische Unternehmen eine 2.000 m² große Produktions- und Lagerstätte für den antiseptischen Wirkstoff Chlorhexidindigluconat. Die geplante Produktionskapazität am neuen Standort Muttenz beträgt 10.000 t/a. Den Startpunkt der Baumaßnahmen für die neue Anlage am 15. März setze Nitin Garg, Inhaber und Technical Director von RN Laboratories, gemeinsam mit Dr. Guido Zimmermann, CEO beim Getec-Park Swiss, mit ...

