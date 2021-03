Die US-Einzelhandelsdaten für Februar wurden um 13:30 Uhr veröffentlicht. Der Bericht fiel schwächer aus als erwartet, löste aber keine größeren Bewegungen an den Märkten aus. Höhepunkte des Berichts (im Monatsvergleich): - Headline: -3,0% vs -0,5% erwartet (5,3% vorher - revidiert auf 7,6%) - Ohne Autos: -2,7% vs. -0,1% erwartet (5,9% vorher - revidiert auf 8,5%) Es ist der größte Rückgang seit dem Rekordeinbruch im April 2020. Quelle: Macrobond, XTB EURUSD prallte nach den heutigen Daten vom ...

