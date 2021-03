Die Euro-NCAP-Normen und die Verordnung der Europäischen Kommission schreiben Fahrerüberwachungssysteme (DMS, Driver Monitoring Systems) ab 2022 vor. Bereits jetzt ist ein Handerkennungssystem am Lenkrad (HoD, Hands on detection) vorgeschrieben, um 2021 die UN-Gesetzgebung (R79) für Spurhalteassistenzsysteme zu erfüllen. Zudem sind in den USA Systeme zur Erkennung der Anwesenheit von Kindern verpflichtend. Damit sind diese Überwachungssysteme ein Standardmerkmal der Fahrerassistenzplattformen Level 2+ und höher. Hinzu kommt die Verbesserung des Komforts für Passagiere, z.B. durch Emotionssensorik. ...

