Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1907 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.Der Franken gewann in der Nacht weiter an Wert. Der EUR/CHF-Kurs fiel in der Folge zeitweise fast auf 1,10 und notiert nun wieder bei 1,1022. Zum Vergleich: Vor knapp zwei Wochen hatte der Kurs noch bei 1,11525 gestanden. ...

