Die aktuell längste Serie: Nokia mit 7 Tagen Plus in Folge (Performance: 12.20%) - die längste Serie dieses Jahr: Twitter 11 Tage (Performance: 46.37%). Tagesgewinner war am Dienstag Mologen mit 20,48% auf 0,04 (57% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 21,21%) vor Varta AG mit 14,39% auf 128,00 (205% Vol.; 1W 13,48%) und Ibu-Tec mit 13,02% auf 43,40 (179% Vol.; 1W 14,81%). Die Tagesverlierer: Stratasys mit -11,29% auf 22,62 (36% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 7,66%), MorphoSys mit -10,61% auf 75,02 (639% Vol.; 1W -11,47%), 3D Systems mit -8,74% auf 29,88 (37% Vol.; 1W 14,88%)Die höchsten Tagesumsätze hatten GameStop (14747,96 Mio.), Microsoft (13355,59) und Nvidia (7233,89). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem ...

