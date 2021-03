Die Biogena Group Invest, die seit einigen Monaten im direct market der Wiener Börse gelistet ist, hat sich eine Kapitalerhöhung in Form einer Bezugsrechtsemission in Höhe von bis zu 1.995.000Euro von der Hauptversammlung genehmigen lassen. Der Vorstand der Gesellschaft wurde ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Bezugsrechtsemission, insbesondere das Volumen, den Bezugspreis und den Zeitplan, festzulegen. Die Biogena Group Invest AG beabsichtigt, den bestehenden 1,875 Prozent-Kommanditanteil an der Biogena Group Invest GmbH & Co KG aufzustocken. Mit dem geplanten Hinzuerwerb eines weiteren Anteils von bis zu 5 Prozent zum bestehenden Anteil würde sich mittelbar der Anteil der Gesellschaft an der operativ tätigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...