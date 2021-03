Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) erreichte im Geschäftsjahr 2020 ein EBITDA des Gesamtkonzerns in herausforderndem Umfeld mit 431,1 Mio. EUR deutlich über dem Vorjahreswert von 271,4 Mio. EUR. Und heute meldet man sich zurück als Carve-Out Spezialist. Immer noch hungrig. Nachdem zuletzt die Münchener Mutares mehr Aufmerksamkeit mit ihren Übernahmen und dem Rekordexit bei STS erreichte - heute mit einer sehr guten Bilanz 2020 - kommt jetzt ein starkes Signal vom anderen Münchener Konzern: Übernahme der Consumer Batteries von Panasonic in Europa- 900 Mitarbeiter, ...

