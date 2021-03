Die in der Schweiz ansässige beaconsmind AG, die seit kurzem im direct market plus der Wiener Börse gelistet ist, will international wachsen. Das Unternehmen will globale Kunden bis Ende 2022 über drei neue internationale Niederlassungen im Nahen Osten, APAC (Asien-Pazifik) und USA akquirieren. CEO Max Weiland erklärt: "Der Nahe Osten ist eine pulsierende, wachstumsstarke Region, Veranstalter der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft in Katar 2022 sowie der Dubai Expo und der lokale Bedarf an innovativen Technologielösungen ist groß. Unsere Lösung wurde während der gesamten regionalen Roadshow äußerst positiv aufgenommen." Der Abschluss des Voreröffnungsprozesses für den Standort im Nahen Osten wurde durch die Finanzierungsrunde im Dezember 2020 ermöglicht ....

