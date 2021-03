Der S&P500 konnte in den vergangenen Handelstagen seit dem Verlaufstief bei 3.723 Punkten kräftig ansteigen und fast ohne Unterbrechung bis zum Vortageshoch bei 3.981 Punkte hochziehen. Am Vortag bildete sich aber eine rote Tageskerze, die ein erstes Signal für eine Korrektur sein könnte. Nach einem langen Hochlauf steht ein rote Tageskerze für nachlassende Aufwärtsdynamik. In der Regel folgt dann eine weitere rote Tageskerze. ...

