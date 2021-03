Die Erste Asset Management hat sich nach der Masken-Affäre rund um Hygiene Austria (Tochter von Lenzing) dazu entschlossen, das ESG-Vorzeigeunternehmen Lenzing vorerst aus dem ESG Investmentuniversum auszuschließen. Seitens der Investmentgesellschaft heißt es dazu: "Da die im Raum stehenden Vorwürfe zu einem Teil seitens des Unternehmens bereits bestätigt und damit die Ausschlusskriterien unserer ethisch-nachhaltigen Fonds verletzt wurden, sahen wir uns zu einem Ausschluss in diesen nachhaltigen Fonds gezwungen. Wir streben den Dialog mit Lenzing an, um möglichst rasch Klarheit zu sämtlichen Vorwürfen zu bekommen, sowie einen Ausblick, wie ähnliche Vorfälle in Zukunft verhindert werden können. Daraus abgeleitet wird dann ...

